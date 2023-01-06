Большунов выиграл массовые соревнования «Кубок Головино» в Подмосковье

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов стал победителем массовых соревнований «Кубок Головино», которые прошли 5 января в Московской области.
«Кубок Головино» — новый формат массовых соревнований для профессиональных спортсменов и любителей. Лыжные гонки прошли в деревне Головино городского округа Истра. Это был первый в истории заезд, который был посвящён 100-летию Министерства спорта Российской Федерации.
В гонках приняли участие более 150 лыжников. Соревнования прошли в два этапа: пролог 5 км и гонка преследования 15 км.
Второе место занял воспитанник СШОР «Истина» Максим Зубцов (в настоящее время выступает за Мурманск). Третьим стал Иван Кочетков из Зарайска.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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