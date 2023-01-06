Порома финишировал со сломанной палкой в квалификации спринта на «Тур де Ски»
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась квалификация мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.
Соревнования запомнились интересным моментом с участием шведского лыжника Вильяма Поромы, который за несколько метров до финиша сломал правую палку и финишировал с одной.
В квалификации Порома показал 18-й результат.
Соревнования на «Тур де Ски» проходят в три этапа с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Первый этап прошёл в Валь-Мюстаире (Швейцария) 31 декабря — 1 января. Второй — в Оберстдорфе (Германия) 3-4 января. Третий этап проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия) 6-8 января.
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