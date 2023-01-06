Йоханнес Клебо может пропустить чемпионат Норвегии, чтобы сосредоточиться на Кубке мира
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассматривает возможность пропуска чемпионата Норвегии по лыжным гонкам, который пройдёт с 19 по 22 января.
«Эту оценку мне нужно провести с тренерами. Чемпионат Норвегии проходит в те же выходные, что и этап Кубка мира в Ливиньо, и если я думаю об общем зачёте Кубка мира, то придётся поехать. На данный момент я не так на этом фокусируюсь – сначала нужно закончить «Тур де Ски», — приводит слова Клебо Adressa.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. На данный момент Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски».
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