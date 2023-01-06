Карлссон не смогла выйти в полуфинал классического спринта на «Тур де Ски»

Лидер многодневки «Тур де Ски», шведская лыжница Фрида Карлссон не смогла пробиться в полуфинал классического спринта на 1,4 км у женщин.

В своём четвертьфинальном забеге именитая шведка показала лишь четвёртый результат, отстав от победительницы в своей шестёрке Кристы Пярмякоски на 2,2 секунды.

Соревнования на «Тур де Ски» проходят в три этапа с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Первый этап прошёл в Валь-Мюстаире (Швейцария) 31 декабря — 1 января. Второй — в Оберстдорфе (Германия) 3-4 января. Третий этап проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия) 6-8 января.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).