В сборной Норвегии прокомментировали возможный пропуск чемпионата страны Йоханнесом Клебо

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал возможный пропуск Йоханнесом Клебо чемпионата Норвегии по лыжным гонкам, который пройдёт с 19 по 22 января.



«Честно говоря, когда ты так чертовски хорош, как Йоханнес, то у тебя будут возможности расставлять приоритеты по собственному желанию. Я знаю, что он хочет выступить на чемпионате Норвегии, если это впишется в его план подготовки», – приводит слова Эспена Бьервига издание Adressa.

Ранее Клебо заявил: «Чемпионат Норвегии проходит в те же выходные, что и этап Кубка мира в Ливиньо, и если я думаю об общем зачёте Кубка мира, то придётся поехать». На данный момент пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски».