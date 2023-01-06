Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В сборной Норвегии прокомментировали возможный пропуск чемпионата страны Йоханнесом Клебо

В сборной Норвегии прокомментировали возможный пропуск чемпионата страны Йоханнесом Клебо
Комментарии

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал возможный пропуск Йоханнесом Клебо чемпионата Норвегии по лыжным гонкам, который пройдёт с 19 по 22 января.

«Честно говоря, когда ты так чертовски хорош, как Йоханнес, то у тебя будут возможности расставлять приоритеты по собственному желанию. Я знаю, что он хочет выступить на чемпионате Норвегии, если это впишется в его план подготовки», – приводит слова Эспена Бьервига издание Adressa.

Ранее Клебо заявил: «Чемпионат Норвегии проходит в те же выходные, что и этап Кубка мира в Ливиньо, и если я думаю об общем зачёте Кубка мира, то придётся поехать». На данный момент пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте «Тур де Ски».

Новость по теме
Йоханнес Клебо может пропустить чемпионат Норвегии, чтобы сосредоточиться на Кубке мира
«Пора поставить Норвегию на место». Лыжницы двух стран поругались из-за скандальной песни «Пора поставить Норвегию на место». Лыжницы двух стран поругались из-за скандальной песни
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023