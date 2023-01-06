Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на «Тур де Ски»
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец 26-летний Йоханнес Хёсфлот Клебо.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. Спринт, классический стиль. 1,4 км, мужчины. Финал
- Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.43,8
- Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 0,3 секунды.
- Симоне Мочеллини (Италия) +0,9.
- Лука Шанава (Франция) +1,2.
- Юхан Хегстрём (Швеция) +1,4.
- Антуан Сир (Канада) +3,0.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
06 января 2023, пятница. 16:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:43.8
2
Калле Хальфварссон
Швеция
+0.3
3
Симоне Мочеллини
Италия
+0.9
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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