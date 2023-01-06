Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на «Тур де Ски»

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец 26-летний Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. Спринт, классический стиль. 1,4 км, мужчины. Финал

Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.43,8 Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 0,3 секунды. Симоне Мочеллини (Италия) +0,9. Лука Шанава (Франция) +1,2. Юхан Хегстрём (Швеция) +1,4. Антуан Сир (Канада) +3,0.

Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).