Лотта Уднес Венг выиграла классический спринт на третьем этапе «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Лотта Уднес Венг стала победительницей соревнований в классическом спринте у женщин на третьем этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Весь пьедестал заняли представительницы Норвегии. Лотта Уднес Венг показала результат 3.06,0. Второй стала её сестра Тириль Уднес Венг, отставшая от победительницы на 0,3 секунды (3.06,3). Третьей стала Матильде Мюрвольд (3.06,7).

«Тур де Ски». Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал. Валь-ди-Фьемме (Италия).

Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 3.06,0. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — отставание + 0,3 секунды. Матильде Мюрвольд (Норвегия) + 0,7. Катарина Хенниг (Германия) + 0,8. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 1,3. Тереза Беранова (Чехия) + 2,5

Соревнования на «Тур де Ски» проходят в три этапа с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Первый этап прошёл в Валь-Мюстаире (Швейцария) 31 декабря — 1 января. Второй — в Оберстдорфе (Германия) 3-4 января. Третий этап проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия) 6-8 января.