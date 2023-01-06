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«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Фрида Карлссон — 1-я, Пярмякоски поднялась в тройку

«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Фрида Карлссон — 1-я, Пярмякоски поднялась в тройку
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победительницей стала норвежская лыжница Лотта Уднес Венг.

Общий зачёт «Тур де Ски» у женщин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Общий зачёт «Тур де Ски». Женщины

  1. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.47,04.
  2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +41.
  3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1,05.
  4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +1,27.
  5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1,32.
  6. Катарина Хенниг (Германия) + 1,52.
  7. Рози Бреннен (США) + 2,21.
  8. Астрид Ойре Слинд (Норвегия) + 2,35.
  9. Хейди Венг (Норвегия) + 2,58.
  10. Надине Фендрих (Швейцария) + 3,27.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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