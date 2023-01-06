Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо приблизился к Голбергу

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион 26-летний норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.



Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки преследования выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 928.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 897.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 671.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 531.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) — 521.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 496.

7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 479.

8. Бен Огден (США) — 479.

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 477.

10. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 475.