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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо приблизился к Голбергу

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо приблизился к Голбергу
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Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион 26-летний норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки преследования выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 928.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 897.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 671.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 531.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) — 521.
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 496.
7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 479.
8. Бен Огден (США) — 479.
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 477.
10. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 475.

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