Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо лидирует, Шанава — второй

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо лидирует, Шанава — второй
Комментарии

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым пришёл представитель Швеции Калле Хальфварссон. Бронзу завоевал итальянец Симоне Мочеллини.

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 467.
2. Лука Шанава (Франция) — 372.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 348.
4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 340.
5. Пол Голберг (Норвегия) – 327.
6. Ришар Жув (Франция) — 300.
7. Бен Огден (США) — 297.
8. Эдвин Ангер (Швеция) — 281.
9. Калле Хальфварссон (Швеция) — 245.
10. Рено Же (Франция) — 230.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023