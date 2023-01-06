Спринтерский зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо лидирует, Шанава — второй

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым пришёл представитель Швеции Калле Хальфварссон. Бронзу завоевал итальянец Симоне Мочеллини.



Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 467.

2. Лука Шанава (Франция) — 372.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 348.

4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 340.

5. Пол Голберг (Норвегия) – 327.

6. Ришар Жув (Франция) — 300.

7. Бен Огден (США) — 297.

8. Эдвин Ангер (Швеция) — 281.

9. Калле Хальфварссон (Швеция) — 245.

10. Рено Же (Франция) — 230.