Спринтерский зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Клебо лидирует, Шанава — второй

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым пришёл представитель Швеции Калле Хальфварссон. Бронзу завоевал итальянец Симоне Мочеллини.
Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 467.
2. Лука Шанава (Франция) — 372.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 348.
4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 340.
5. Пол Голберг (Норвегия) – 327.
6. Ришар Жув (Франция) — 300.
7. Бен Огден (США) — 297.
8. Эдвин Ангер (Швеция) — 281.
9. Калле Хальфварссон (Швеция) — 245.
10. Рено Же (Франция) — 230.
- 6 января 2023
-
18:33
-
18:23
-
18:10
-
18:01
-
17:49
-
17:36
-
16:49
-
16:40
-
16:14
-
16:07
-
16:01
-
15:37
-
15:07
-
14:43
-
14:39
-
14:28
-
13:46
-
13:36
-
13:11
-
12:54
-
12:16
-
12:15
-
12:04
-
11:46
-
10:25
-
10:15
-
00:33
- 5 января 2023
-
23:18
-
23:00
-
22:32
-
22:10
-
22:05
-
21:52
-
17:55
-
15:13