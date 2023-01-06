Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в финале классического спринта на «Тур де Ски»
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Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион 26-летний норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. Спринт, классический стиль. 1,4 км, мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.43,8
2. Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 0,3 секунды.
3. Симоне Мочеллини (Италия) +0,9.
4. Лука Шанава (Франция) +1,2.
5. Юхан Хегстрём (Швеция) +1,4.
6. Антуан Сир (Канада) +3,0.
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