Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в финале классического спринта на «Тур де Ски»

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион 26-летний норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. Спринт, классический стиль. 1,4 км, мужчины. Финал



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.43,8

2. Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 0,3 секунды.

3. Симоне Мочеллини (Италия) +0,9.

4. Лука Шанава (Франция) +1,2.

5. Юхан Хегстрём (Швеция) +1,4.

6. Антуан Сир (Канада) +3,0.