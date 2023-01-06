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Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Фендрих — вторая

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг лидирует, Фендрих — вторая
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Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победительницей стала норвежская лыжница Лотта Уднес Венг, показавшая результат 3.06,0. Второй результат показала её сестра — Тириль Уднес Венг, отставшая от неё на 0,3 секунды (3.06,3). Третье место заняла их соотечественница Матильде Мюрвольд (3.06,7).

Спринтерский зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Спринтерский зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 494
2. Надине Фендрих (Швейцария) — 445.
3. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 360.
4. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 360.
5. Майя Дальквист (Швеция) — 322.
6. Джулия Керн (США) — 304.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 290.
8. Джессика Диггинс (США) — 289.
9. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) — 250.
10. Лаура Гиммлер (Германия) — 232.

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