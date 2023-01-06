Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал победителем «Турне четырёх трамплинов». Соревнования входят в зачёт Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина – 2022/2023.
Гранеруд победил в заключительном этапе «Турне четырёх трамплинов», проходившем в Бишофсхофене (Австрия). Он опередил словенца Анже Ланишека и поляка Давида Кубацкого. Эти же два прыгуна составили Гранеруду компанию и на подиуме общего зачёта турне.
Гранеруд стал первым норвежским победителем «Турне четырёх трамплинов» за последние 16 лет. В 2007 году соревнование выиграл его соотечественник Андерс Якобсен.
Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/2023.
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