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Гранеруд стал победителем «Турне четырёх трамплинов»

Гранеруд стал победителем «Турне четырёх трамплинов»
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Норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал победителем «Турне четырёх трамплинов». Соревнования входят в зачёт Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина – 2022/2023.

Гранеруд победил в заключительном этапе «Турне четырёх трамплинов», проходившем в Бишофсхофене (Австрия). Он опередил словенца Анже Ланишека и поляка Давида Кубацкого. Эти же два прыгуна составили Гранеруду компанию и на подиуме общего зачёта турне.

Гранеруд стал первым норвежским победителем «Турне четырёх трамплинов» за последние 16 лет. В 2007 году соревнование выиграл его соотечественник Андерс Якобсен.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/2023.

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