Порома дисквалифицирован по итогам четвертьфинала спринта. Ему добавили 3 штрафные минуты

Шведский лыжник Вильям Порома был дисквалифицирован по итогам завершившегося сегодня четвертьфинального спринта классическим стилем у мужчин в рамках третьего этапа «Тур де Ски» — 2022/2023.

По ходу четвертьфинальной гонки Порома сначала проехал там, где было запрещено, а затем столкнулся с Жулем Шаппа, в результате чего француз не смог продолжать соревноваться. По окончании спринта Порома получил две жёлтые карточки и автоматическую дисквалификацию. Также было объявлено, что шведский лыжник сможет продолжить участие в туре, но с тремя добавленными минутами.

Напомним, во время квалификации со шведским лыжником также произошёл необычный инцидент. За несколько метров до финиша Порома сломал правую палку и финишировал с одной. В квалификации он показал 18-й результат.