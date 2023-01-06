Бронзовый призёр женского спринта и её соотечественница снялись с «Тур де Ски»

Норвежские лыжницы Матильде Мюрвольд и Юлье Мюре завершили участие в многодневке «Тур де Ски» после классического спринта, состоявшегося сегодня, 6 января.

Мюрвольд стала бронзовым призёром гонки, уступив только соотечественницам – сёстрам Лотте и Тириль Венг. Мюре выбыла на стадии четвертьфинала.

«Цель Матильде и Юлье состояла в том, чтобы завершить тур, но ввиду общей загруженности и предстоящих важных лыжных гонок вместе с тренером национальной команды Шюром Уле Сварстадом мы решили, что девушки снимаются с многодневки сейчас», — приводит слова тренера женской группы Стига Рюне Квеена NRK.

Завтра, 7 января, «Тур де Ски» продолжится в Валь-ди-Фьемме классической гонкой с общего старта на 15 км. А 8 января многодневка завершится традиционной гонкой в гору.