Бронзовый призёр женского спринта и её соотечественница снялись с «Тур де Ски»

Норвежские лыжницы Матильде Мюрвольд и Юлье Мюре завершили участие в многодневке «Тур де Ски» после классического спринта, состоявшегося сегодня, 6 января.
Мюрвольд стала бронзовым призёром гонки, уступив только соотечественницам – сёстрам Лотте и Тириль Венг. Мюре выбыла на стадии четвертьфинала.
«Цель Матильде и Юлье состояла в том, чтобы завершить тур, но ввиду общей загруженности и предстоящих важных лыжных гонок вместе с тренером национальной команды Шюром Уле Сварстадом мы решили, что девушки снимаются с многодневки сейчас», — приводит слова тренера женской группы Стига Рюне Квеена NRK.
Завтра, 7 января, «Тур де Ски» продолжится в Валь-ди-Фьемме классической гонкой с общего старта на 15 км. А 8 января многодневка завершится традиционной гонкой в гору.
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