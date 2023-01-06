Порома принёс извинения за столкновение с Шаппа

Шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал столкновение с французом жулем Шаппа и свою дисквалификацию по итогам завершившегося сегодня четвертьфинального спринта классическим стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски».
«Я слишком сильно наступил на него. Оглянулся назад и подумал, что там было пространство, но это была слишком большая авантюра. Почти сразу понял, что это уже слишком. Я очень разозлился, поэтому прошу прощения. Это было некрасиво с моей стороны», — приводит слова Порома Expressen.
Напомним, по ходу четвертьфинальной гонки Порома сначала проехал там, где было запрещено, а затем столкнулся с Шаппа, в результате чего француз не смог продолжить участие. По окончании спринта Порома получил две жёлтые карточки и автоматическую дисквалификацию. Позднее было объявлено, что шведский лыжник сможет продолжить участие в туре, но с тремя добавленными минутами.
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