Жуль Шаппа — о столкновении с Порома: я очень зол на него

Французский лыжник Жуль Шаппа прокомментировал столкновение со шведом Вильямом Порома, в результате которого он не смог продолжать участие в сегодняшнем четвертьфинальном спринте классическим стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски».

«Я очень зол на него. Мы с ним находились рядом, и у него не было пространства, чтобы обходить меня. Он прыгнул на меня так, что я упал. Упав, я ударился головой и коленом. Он сломал и мои лыжи, так что у меня даже не было шанса добраться до финиша», — приводит слова француза Expressen.

Напомним, по ходу четвертьфинальной гонки Порома сначала проехал там, где было запрещено, а затем столкнулся с Шаппа, в результате чего француз не смог продолжить участие. По окончании спринта Порома получил две жёлтые карточки и автоматическую дисквалификацию. Позднее было объявлено, что шведский лыжник сможет продолжить участие в туре, но с тремя добавленными минутами.