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«В шестой раз меня проверяете!» Фрида Карлссон разозлилась на допинг-офицеров

«В шестой раз меня проверяете!» Фрида Карлссон разозлилась на допинг-офицеров
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Лидер многодневки «Тур де Ски» шведская лыжница Фрида Карлссон возмутилась действиями допинг-офицеров, которые решили забрать её на тестирование после классического спринта в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Карлссон, которая неудачно выступила в спринте, завершив гонку уже в четвертьфинале, заявила, что её тестируют уже шестой раз, хотя это лишь пятая из семи гонок «Тур де Ски».

«В шестой раз меня проверяете! Не знаю, в какой точно. Шестой или седьмой. Конечно, хорошо, что много тестируют, но я вылетела в четвертьфинале и ещё должна проверяться на допинг? Почему я? Возможно, потому что лидирую, тогда, наверное, это правильно. Это их работа», — приводит Aftonbladet слова Карлссон, сказанные в эфире TV6.

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