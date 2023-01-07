Юлия Ступак трогательно поздравила сына с днём рождения. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) опубликовала в социальных сетях милое фото с сыном Арсением в честь дня рождения мальчика.
«Самому сладкому мальчику сегодня целых три года. Чего только не было за это время, но самое главное, что всегда на первом месте у нас в семье была и есть любовь, которая согревает каждого из нас, даже если мы очень далеко друг от друга», — подписала фото Ступак.
Фото: из личного архива Юлии Ступак
На пост отреагировала олимпийская чемпионка, обладательница Кубка мира-2021/2022 Наталья Непряева. «Поздравления для моего друга Арсения», — написала Непряева в социальных сетях.
Ступак пропустила большую часть этапов Кубка России – 2022/2023. Ранее Юлия чётко заявила, что не собирается завершать карьеру. «В 2016 году спорт и любимые люди вытащили меня из такой эмоциональной задницы. И вы реально думаете, что я просто так возьму и уйду? Я знаю, для чего я здесь. Я чётко знаю свои задачи», — сказала лыжница.
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