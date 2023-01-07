Маркус Крамер высказался об успехах сборной Италии, в которую перешёл после команды России

Бывший тренер сборной России, ныне работающий в сборной Италии немецкий специалист Маркус Крамер высказался о неожиданном завоевании бронзы 24-летним итальянцем Симоне Мочеллини в классическом спринте на третьем этапе «Тур де Ски».

«За этим приятно наблюдать. Особенно за тем, как много людей за него болеют. Он особенный ещё и потому, что доказал — существует не только Пеллегрино, у которого был не лучший день. Несмотря на это, мы смогли подняться на подиум благодаря Мочеллини. Это как раз то, что нужно для будущего. К тому же квалификацию спринта у нас преодолели две женщины. Приятно видеть, что шаг за шагом мы растём как команда», — приводит слова Крамера Fondo Italia.

Также Крамер прокомментировал тот факт, что лыжники сборной Италии поднимались на подиум на каждом этапе Кубка мира в этом сезоне.

«Это фантастика. Когда мы анализировали календарь Кубка мира, то представляли лишь несколько этапов, на которых могли бы подниматься на подиумы, но не ожидали, что будем делать это почти каждый уикенд. Я очень рад за команду и особенно за лыжников, которые отлично справляются со своими задачами», — отметил Маркус.