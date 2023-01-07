Йоханнес Клебо назвал жестоким наказание для Вильяма Порома за столкновение в спринте

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил наказание, наложенное FIS на шведа Вильяма Порома.

«Оу, это невероятно серьёзное наказание. Это жестоко», — приводит слова Клебо Langrenn.

Напомним, Порома был дисквалифицирован по итогам четвертьфинального забега спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа «Тур де Ски» — 2022/2023. Вильям сначала проехал там, где это запрещено, а затем столкнулся с Жулем Шаппа, в результате чего француз не смог продолжить соревнования. По окончании спринта Порома получил две жёлтые карточки и автоматическую дисквалификацию. Шведский лыжник сможет продолжить участие в туре, но с тремя добавленными минутами.