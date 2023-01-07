«Тур де Ски», общий зачёт, мужчины: Клебо — лидер, Голберг сместил Пеллегрино с 3-го места

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Перед решающим забегом в гору ситуация в общем зачёте соревнований выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1.32,39.

2. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1.02.

3. Пол Голберг (Норвегия) + 1.14.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1.27.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 1.45.

6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 2.02.

7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +2.10.

8. Антуан Сир (Канада) +2.18.

9. Бен Огден (США) +2.24.

10. Шур Рёте (Норвегия) +2.28.