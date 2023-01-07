Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Тур де Ски», общий зачёт, мужчины: Клебо — лидер, Голберг сместил Пеллегрино с 3-го места

«Тур де Ски», общий зачёт, мужчины: Клебо — лидер, Голберг сместил Пеллегрино с 3-го места
Комментарии

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Перед решающим забегом в гору ситуация в общем зачёте соревнований выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1.32,39.
2. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1.02.
3. Пол Голберг (Норвегия) + 1.14.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) + 1.27.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 1.45.
6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) + 2.02.
7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +2.10.
8. Антуан Сир (Канада) +2.18.
9. Бен Огден (США) +2.24.
10. Шур Рёте (Норвегия) +2.28.

Норвежец отобрал рекорд у Большунова с Устюговым. Но Клебо нужно выиграть ещё одну гонку! Норвежец отобрал рекорд у Большунова с Устюговым. Но Клебо нужно выиграть ещё одну гонку!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023