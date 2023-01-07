Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в классическом масс-старте на «Тур де Ски»

Видеообзор победы Йоханнеса Клебо в классическом масс-старте на «Тур де Ски»
Комментарии

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Масс-старт, 15 км. Классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 39.59,2.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 0,4 секунды.
3. Франческо де Фабиани (Италия) + 1,2.
4. Антуан Сир (Канада) + 1,3.
5. Калле Хальфварссон (Швеция) + 1,6.
6. Вильям Порома (Швеция) + 1,9.
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 2,1.
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) + 3,1.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023