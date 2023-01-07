Видеообзор победы Катарины Хенниг в классическом масс-старте на «Тур де Ски»
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся женский масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте, немецкая лыжница Катарина Хенниг.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Масс-старт, 15 км. Классический стиль. Женщины
1. Катарина Хенниг (Германия) — 44.26,7.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 0,7 секунды.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +0,8.
4. Рози Бреннен (США) +1,0.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) + 10,9.
6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) + 17,3.
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