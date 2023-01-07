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Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг по-прежнему лидирует

Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг по-прежнему лидирует
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Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. Пол Голберг (Норвегия) — 975.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 947.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 697.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) — 559.
5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 559.
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 520.
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 509.
8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 509.
9. Вильям Порома (Швеция) — 498.
10. Бен Огден (США) — 491.

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