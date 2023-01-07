Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Голберг по-прежнему лидирует

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Общий зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 975.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 947.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 697.

4. Калле Хальфварссон (Швеция) — 559.

5. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 559.

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 520.

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 509.

8. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 509.

9. Вильям Порома (Швеция) — 498.

10. Бен Огден (США) — 491.