Терезе Йохауг может выступить на чемпионате мира 2025 в Тронхейме

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о возможном возобновлении карьеры.



«Все спрашивают меня об этом, но у меня нет ответа. Ни одна дверь не закрыта, ни одна дверь не открыта. На данный момент я сдалась. Я наслаждаюсь жизнью пенсионера. Я действительно с нетерпением жду того, с чем мне предстоит столкнуться сейчас, в 2023 году, а затем, когда придёт время, мы займёмся другим.



Что нужно для моего возвращения? Я не думала много об этом. На данный момент, я сдалась. Мы не знаем, что произойдёт в будущем. Я не хочу стоять здесь и говорить да или нет чему-либо. Я люблю спорт, жизнь, которую я прожила, и достижения, которых я добилась. Выступление в Тронхейме, пожалуй, единственное, что заставляет дверь немного приоткрыться, но на данный момент я сдалась», – приводит слова Йохауг VG.

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