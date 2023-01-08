«Было бы тяжеловато бежать с голым торсом». Клебо рассказал о проблеме перед масс-стартом

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о проблеме, с которой столкнулся перед стартом масс-старта в классическом стиле на 15 км в рамках заключительного этапа многодневки «Тур де Ски».

У Клебо сломалась молния на гоночном комбинезоне прямо перед выходом на старт.

«За семь-восемь минут до старта на комбинезоне порвалась молния, и я стоял на старте с голым торсом: от пупка до шеи. К счастью, в трейлере был запасной костюм, я успел переодеться за пять минут до старта. Всё было на волоске. Было бы тяжеловато бежать с голым торсом 15 км, получилось бы не очень.

Мы постоянно учимся, пока живём. Возможно, теперь мне придётся носить с собой запасной лыжный комбинезон», — приводит слова Клебо VG.

Напомним, Клебо выиграл гонку, одержав шестую подряд победу в рамках «Тур де Ски». Он побил рекорд россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова (по пять побед подряд).