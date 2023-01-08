Клебо: ждал, что в масс-старте соперники будут быстрее. Хальфварссон мог добиться большего
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что ждал от соперников большей борьбы по ходу масс-старта в классическом стиле в рамках заключительного этапа многодневки «Тур де Ски».
Перед сегодняшним восхождением в гору Клебо является безоговорочным лидером соревнований. Он выиграл все шесть гонок турнира.
«Честно говоря, я ждал, что в масс-старте соперники будут чуть быстрее — но все видели, что группа шла очень плотно, поэтому мне необходимо было лишь занять правильную позицию во второй части гонки. Я удивлён тем, что Калле Хальфварссон не попробовал сделать больше. В гонке он выглядел очень сильным, у него было нереальное скольжение на спусках», — приводит слова Клебо NRK.
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