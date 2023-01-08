Шведка Фрида Карлссон стала победительницей «Тур де Ски» — 2023, Кертту Нисканен — вторая

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла многодневку «Тур де Ски» — 2023. Второе место в общем зачёте соревнований заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, которая за счёт финального забега в гору обошла норвежку Тириль Уднес Венг.
«Тур де Ски». Итоговый зачёт. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 3:09.31,4.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание 33,2 секунды.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +47,6.
4. Рози Бреннен (США) +1.42,1.
5. Катарина Хенниг (Германия) +2.13,0.
6. Хейди Венг (Норвегия) +2.27,2.
Отметим, что в финальном забеге в гору Карлссон заняла 15-е место, Нисканен — четвёртое, а старшая из сестёр Венг — 10-е.
В прошлом году победительницей «Тур де Ски» стала россиянка Наталья Непряева, не сумевшая защитить свой титул из-за бана со стороны FIS.
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