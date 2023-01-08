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«Было ужасно видеть такое». Шведки отреагировали на падение Фриды Карлссон

«Было ужасно видеть такое». Шведки отреагировали на падение Фриды Карлссон
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Шведские лыжницы Анна Дювик и Моа Ольссон высказались о падении победительницы «Тур де Ски» Фриды Карлссон после финиша. Лыжница финишировала 15-й, после чего долгое время лежала на снегу, возможно, потеряв сознание. В данный момент её оказывает помощь медицинская бригада, врачи унесли лыжницу с трассы на носилках. Организаторы не пускают происходящее в телевизионный эфир.

«Было ужасно видеть такое. У меня было время поволноваться по-настоящему, — приводит слова Ольссон Expressen.

«Это выглядело очень страшно. Но когда я увидела, что Фрида шевелится, я успокоилась», — сказала Анна Дювик.

Второе место в общем зачёте соревнований заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, которая за счёт финального забега в гору обошла норвежку Тириль Уднес Венг.

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