«Было ужасно видеть такое». Шведки отреагировали на падение Фриды Карлссон

Шведские лыжницы Анна Дювик и Моа Ольссон высказались о падении победительницы «Тур де Ски» Фриды Карлссон после финиша. Лыжница финишировала 15-й, после чего долгое время лежала на снегу, возможно, потеряв сознание. В данный момент её оказывает помощь медицинская бригада, врачи унесли лыжницу с трассы на носилках. Организаторы не пускают происходящее в телевизионный эфир.
«Было ужасно видеть такое. У меня было время поволноваться по-настоящему, — приводит слова Ольссон Expressen.
«Это выглядело очень страшно. Но когда я увидела, что Фрида шевелится, я успокоилась», — сказала Анна Дювик.
Второе место в общем зачёте соревнований заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, которая за счёт финального забега в гору обошла норвежку Тириль Уднес Венг.
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