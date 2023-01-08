Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Чемпионке Фриде Карлссон стало плохо на финише «Тур де Ски». Её унесли на носилках

Чемпионке Фриде Карлссон стало плохо на финише «Тур де Ски». Её унесли на носилках
Комментарии

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон почувствовала себя плохо на финише забега в гору в рамках победного для себя «Тур де Ски»-2023.

Лыжница финишировала 15-й, после чего долгое время лежала на снегу. Выяснилось, что лыжница упала в обморок. В данный момент ей оказывает помощь медицинская бригада, врачи унесли лыжницу с трассы на носилках. Организаторы не пускают происходящее в телевизионный эфир.

Фото: NRK

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Женщины

1. Дельфин Клодель (Франция) — 36.35,4.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 20,2 секунды.
3. Софи Локли (США) +35,7.
4. Кертту Нисканен (Финляндия) +36,2.
5. Джессика Диггинс (США) +53,5.
6. Рози Бреннен (США) +54,1.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.05,2.
8. Маргрете Бергане (Норвегия) +1.12,6.
9. Эва Уревц (Словения) +1.14,2.
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1.15,6…
15. Фрида Карлссон (Швеция) +1.40,0.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023