Чемпионке Фриде Карлссон стало плохо на финише «Тур де Ски». Её унесли на носилках

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, шведская лыжница Фрида Карлссон почувствовала себя плохо на финише забега в гору в рамках победного для себя «Тур де Ски»-2023.

Лыжница финишировала 15-й, после чего долгое время лежала на снегу. Выяснилось, что лыжница упала в обморок. В данный момент ей оказывает помощь медицинская бригада, врачи унесли лыжницу с трассы на носилках. Организаторы не пускают происходящее в телевизионный эфир.

Фото: NRK

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Женщины

1. Дельфин Клодель (Франция) — 36.35,4.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 20,2 секунды.

3. Софи Локли (США) +35,7.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) +36,2.

5. Джессика Диггинс (США) +53,5.

6. Рози Бреннен (США) +54,1.

7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.05,2.

8. Маргрете Бергане (Норвегия) +1.12,6.

9. Эва Уревц (Словения) +1.14,2.

10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1.15,6…

15. Фрида Карлссон (Швеция) +1.40,0.