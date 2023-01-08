Карлссон не вышла на награждение после победы на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон, ставшая победительницей многодневки «Тур де Ски», не появилась на награждении после финального забега. Получать медали вышли только две её соперницы.

Лыжница финишировала 15-й, после чего долгое время лежала на снегу, возможно, потеряв сознание. В данный момент ей оказывает помощь медицинская бригада, врачи унесли лыжницу с трассы на носилках. Организаторы не пускают происходящее в телевизионный эфир.

Второе место в общем зачёте соревнований заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен, которая за счёт финального забега в гору обошла норвежку Тириль Уднес Венг.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Женщины



1. Дельфин Клодель (Франция) — 36.35,4.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 20,2 секунды.

3. Софи Локли (США) +35,7.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) +36,2.

5. Джессика Диггинс (США) +53,5.

6. Рози Бреннен (США) +54,1.

7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.05,2.

8. Маргрете Бергане (Норвегия) +1.12,6.

9. Эва Уревц (Словения) +1.14,2.

10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1.15,6…

15. Фрида Карлссон (Швеция) +1.40,0.