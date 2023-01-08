Фрида Карлссон находится в сознании после падения на финише «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон, выигравшая многодневку «Тур де Ски», находится в сознании и разговаривает с врачами после падения на финише заключительного забега соревнований, сообщает Expressen, ссылаясь на пресс-службу команды Швеции.

«Фрида согревается в помещении. Она разговаривает с врачами и физиотерапевтами», — сообщает Астри Линдбек.



«Это облегчение — услышать, что Карлссон в сознании и разговаривает с врачом», — сказал в эфире Viaplay шведский эксперт Теодор Петтерссон.

Лыжница финишировала 15-й, после чего долгое время лежала на снегу, возможно, потеряв сознание. Ей оказывала помощь медицинская бригада, врачи унесли лыжницу с трассы на носилках. Организаторы не стали пускать происходящее в телевизионный эфир.