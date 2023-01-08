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Тириль Венг высказалась о состоянии Фриды Карлссон после финиша гонки

Тириль Венг высказалась о состоянии Фриды Карлссон после финиша гонки
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Норвежская лыжница Тириль Венг прокомментировала падение шведки Фриды Карлссон после финиша финальной гонки. Лыжница финишировала 15-й, после чего долгое время лежала на снегу, возможно, потеряв сознание. В данный момент её оказывает помощь медицинская бригада, врачи унесли лыжницу с трассы на носилках. Организаторы не пускают происходящее в телевизионный эфир.

«Понятно, что подниматься по слаломному склону на беговых лыжах после прохождения шести сложных этапов очень тяжело. Хорошо, что сейчас у Фриды всё в порядке», — цитирует Венг NRK.

Лыжныегонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Женщины

1. Дельфин Клодель (Франция) — 36.35,4.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 20,2 секунды.
3. Софи Локли (США) + 35,7.
4. Кертту Нисканен (Финляндия) + 36,2.
5. Джессика Диггинс (США) + 53,5.
6. Рози Бреннен (США) + 54,1.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) + 1.05,2.
8. Маргрете Бергане (Норвегия) + 1.12,6.
9. Эва Уревц (Словения) + 1.14,2.
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 1.15,6…
15. Фрида Карлссон (Швеция) + 1.40,0.

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