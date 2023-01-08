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«К чёрту эту победу!» Мама Фриды Карлссон эмоционально отреагировала на обморок дочери

«К чёрту эту победу!» Мама Фриды Карлссон эмоционально отреагировала на обморок дочери
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Миа Карлссон, мать чемпионки мира 2019 года в эстафете, шведской лыжницы Фриды Карлссон, отреагировала на падение в обморок дочери на финише забега в гору в рамках многодневки «Тур де Ски».

Напомним, Карлссон финишировала 15-й в гонке, однако это не помешало ей выиграть многодневку. На финише Фрида упала в обморок, медицинская бригада унесла её с трассы на носилках. Лыжница не сумела выйти на церемонию награждения. В данный момент её состояние улучшилось.

«Это просто ужасно. Вы можете задать себе вопрос, а стоило ли оно того? К чёрту эту победу! Важно то, когда она оправится», — приводит слова матери Карлссон Aftonbladet.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Итоговый зачёт. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 3:09.31,4.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание 33,2 секунды.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +47,6.
4. Рози Бреннен (США) +1.42,1.
5. Катарина Хенниг (Германия) +2.13,0.
6. Хейди Венг (Норвегия) +2.27,2.

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