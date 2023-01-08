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Симен Хегстад Крюгер выиграл финальный забег в гору на «Тур де Ски», Клебо — шестой

Симен Хегстад Крюгер выиграл финальный забег в гору на «Тур де Ски», Клебо — шестой
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл финальный забег в гору в рамках многодневки «Тур де Ски». Его выиграл двукратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежец Симен Хегстад Крюгер. Победитель общего зачёта турнира, норвежец Йоханнес Клебо финишировал шестым.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 31.20,4.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 4,8 секунды.
3. Жюль Лапьер (Франция) +25,0.
4. Шур Рёте (Норвегия) +27,4.
5. Фридрих Мох (Германия) +38,9.
6. Йоханнес Клебо (Норвегия) +45,5.
7. Уго Лапалус (Франция) +56,4.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.02,9.
9. Иринеу Эстеве Альтимирас (Андорра) +1.04,1.
10. Клеман Парисс (Франция) +1.08,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 9 км. Свободный стиль. Масс-старт
08 января 2023, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
31:20.4
2
Ханс Кристер Холунд
Норвегия
+4.8
3
Жюль Лапьер
Франция
+25.0
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