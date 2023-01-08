Йоханнес Клебо стал победителем «Тур де Ски» — 2023

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем 17-й по счёту многодневки «Тур де Ски». Для Клебо это третий титул в карьере и второй подряд на данном турнире.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Итоговый зачёт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:44.28,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +59,5 секунды.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +1.21,3.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.44,4.

5. Пол Голберг (Норвегия) +2.05,3.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) +2.09,2.

7. Шур Рёте (Норвегия) +2.09,9.

8. Фридрих Мох (Германия) +2.26,4.

Эта победа позволила Йоханнесу Клебо обойти россиянина Александра Большунова по количеству выигранных «Тур де Ски».