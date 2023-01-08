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Йоханнес Клебо стал победителем «Тур де Ски» — 2023

Йоханнес Клебо стал победителем «Тур де Ски» — 2023
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем 17-й по счёту многодневки «Тур де Ски». Для Клебо это третий титул в карьере и второй подряд на данном турнире.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Итоговый зачёт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:44.28,9.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +59,5 секунды.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +1.21,3.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.44,4.
5. Пол Голберг (Норвегия) +2.05,3.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) +2.09,2.
7. Шур Рёте (Норвегия) +2.09,9.
8. Фридрих Мох (Германия) +2.26,4.

Эта победа позволила Йоханнесу Клебо обойти россиянина Александра Большунова по количеству выигранных «Тур де Ски».

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