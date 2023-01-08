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Клебо обошёл Большунова по количеству выигранных «Тур де Ски»

Клебо обошёл Большунова по количеству выигранных «Тур де Ски»
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо обошёл трёхкратного чемпиона Олимпиады-2022, россиянина Александра Большунова по количеству титулов на «Тур де Ски».

Ранее Клебо выиграл третью в карьере многодневку. До этого момента у норвежца и россиянина было по два титула. Отметим, что рекордсменом по победам на «Тур де Ски» является швейцарец Дарио Колонья (4).

Лыжные гонки. «Тур де Ски»-2023. Мужчины. Итоговый зачёт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:44.28,9.
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +59,5 секунды.
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +1.21,3.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.44,4.
5. Пол Голберг (Норвегия) +2.05,3.
6. Калле Хальфварссон (Швеция) +2.09,2.
7. Шур Рёте (Норвегия) +2.09,9.
8. Фридрих Мох (Германия) +2.26,4.

Напомним, Большунов, как и другие российские лыжники, отстранён от международного сезона-2022/2023 решением FIS в связи с ситуацией на Украине.

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