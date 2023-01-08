Клебо обошёл Большунова по количеству выигранных «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо обошёл трёхкратного чемпиона Олимпиады-2022, россиянина Александра Большунова по количеству титулов на «Тур де Ски».

Ранее Клебо выиграл третью в карьере многодневку. До этого момента у норвежца и россиянина было по два титула. Отметим, что рекордсменом по победам на «Тур де Ски» является швейцарец Дарио Колонья (4).

Лыжные гонки. «Тур де Ски»-2023. Мужчины. Итоговый зачёт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2:44.28,9.

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +59,5 секунды.

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +1.21,3.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.44,4.

5. Пол Голберг (Норвегия) +2.05,3.

6. Калле Хальфварссон (Швеция) +2.09,2.

7. Шур Рёте (Норвегия) +2.09,9.

8. Фридрих Мох (Германия) +2.26,4.

Напомним, Большунов, как и другие российские лыжники, отстранён от международного сезона-2022/2023 решением FIS в связи с ситуацией на Украине.