Видеообзор уверенной победы Симена Хегстада Крюгера в забеге на гору на «Тур де Ски»

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл финальный забег в гору в рамках многодневки «Тур де Ски». Его выиграл двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Симен Хегстад Крюгер. Победитель общего зачёта турнира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо финишировал шестым.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS)

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 31.20,4.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 4,8 секунды.

3. Жюль Лапьер (Франция) +25,0.

4. Шур Рёте (Норвегия) +27,4.

5. Фридрих Мох (Германия) +38,9.

6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +45,5.