Видеообзор уверенной победы Симена Хегстада Крюгера в забеге на гору на «Тур де Ски»
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл финальный забег в гору в рамках многодневки «Тур де Ски». Его выиграл двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Симен Хегстад Крюгер. Победитель общего зачёта турнира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо финишировал шестым.
Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS)
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Мужчины
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 31.20,4.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 4,8 секунды.
3. Жюль Лапьер (Франция) +25,0.
4. Шур Рёте (Норвегия) +27,4.
5. Фридрих Мох (Германия) +38,9.
6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +45,5.
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