Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Видеообзор уверенной победы Симена Хегстада Крюгера в забеге на гору на «Тур де Ски»

Видеообзор уверенной победы Симена Хегстада Крюгера в забеге на гору на «Тур де Ски»
Комментарии

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл финальный забег в гору в рамках многодневки «Тур де Ски». Его выиграл двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежец Симен Хегстад Крюгер. Победитель общего зачёта турнира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо финишировал шестым.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS)

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 31.20,4.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 4,8 секунды.
3. Жюль Лапьер (Франция) +25,0.
4. Шур Рёте (Норвегия) +27,4.
5. Фридрих Мох (Германия) +38,9.
6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) +45,5.

Клебо не всесилен. Его победная серия прервалась на адской горе Клебо не всесилен. Его победная серия прервалась на адской горе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023