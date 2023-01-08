Клебо — о победе в «Тур де Ски»: всё прошло настолько идеально, насколько это возможно

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в лыжной многодневке «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира. Для Клебо этот титул стал третьим в карьере и вторым подряд на данном турнире.
«Это большая победа! Конечно, гора здесь тяжёлая, но было весело. Я как будто был на войне эти семь дней. Хорошо, что с этим покончено. Всё прошло настолько идеально, насколько это возможно», — приводит слова норвежского лыжника TV2.
Выиграв третью в карьере многодневку, Клебо обошёл трёхкратного чемпиона Олимпиады-2022 россиянина Александра Большунова по количеству титулов на «Тур де Ски». До этого момента у норвежца и россиянина было по два титула. Отметим, что рекордсменом по победам на «Тур де Ски» является швейцарец Дарио Колонья (4).
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