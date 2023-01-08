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«Черничный суп привёл меня в чувство». Карлссон — о своём состоянии после обморока

«Черничный суп привёл меня в чувство». Карлссон — о своём состоянии после обморока
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Шведская лыжница Фрида Карлссон, ставшая победительницей «Тур де Ски», после инцидента на финише забега в гору в рамках многодневки выразила мнение, что профессиональный спорт не укрепляет здоровье, а также рассказала, как ей удалось восстановить нормальное самочувствие.

Напомним, шведка потеряла сознание сразу после финиша гонки и долгое время лежала на снегу. Ей оказывала помощь медицинская бригада, врачи унесли лыжницу с трассы на носилках.

«Профессиональный спорт негативно сказывается на здоровье. Это совсем не полезно», — сказала Карлссон в интервью TV2.

«Я мало что помню, но черничный суп привёл меня в чувство», — добавила лыжница.

Отметим, что организаторы не стали пускать происходящее в телевизионный эфир. Карлссон не появилась на награждении после финального забега.

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