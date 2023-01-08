Карлссон шампанским отметила победу в «Тур де Ски»

Официальный аккаунт сборной Швеции по лыжным гонкам опубликовал в соцсети видео, на котором Фрида Карлссон, ставшая победительницей многодневки «Тур де Ски», отмечает триумф шампанским вместе с партнёрами по национальной команде.

На видео запечатлено, как под мелодию песни Нила Даймонда Sweet Caroline окружённая бенгальскими огнями Карлссон открывает бутылку шампанского и выпивает прямо из бутылки, после чего делится с партнёрами по сборной.

«Я должна была пересечь финишную черту, и я сделала это. Я завершила свой первый «Тур» в качестве победителя. Это то, чем я очень горжусь. Пока не знаю, как буду праздновать, ещё посмотрим! Но мы точно сделаем что-нибудь весёлое. Я постараюсь позаботиться о том, чтобы не быть совершенно безразличной ко всему, что происходит в течение дня», — приводит слова шведской лыжницы Expressen.

«Я не уверен в продолжении вечеринки в городе. Тем не менее в автобусе празднование было в самом разгаре», — сказал директор по информации национальной команды Швеции Крис Линдбек.

Напомним, что сразу после финиша в сегодняшнем финальном забеге в гору Карлссон упала и долгое время лежала на снегу, возможно, потеряв сознание. Впоследствии врачи унесли лыжницу с трассы на носилках и она не появилась на награждении. Позднее появились сведения, что она пришла в себя и находится в сознании.