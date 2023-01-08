Карлссон шампанским отметила победу в «Тур де Ски»

Официальный аккаунт сборной Швеции по лыжным гонкам опубликовал в соцсети видео, на котором Фрида Карлссон, ставшая победительницей многодневки «Тур де Ски», отмечает триумф шампанским вместе с партнёрами по национальной команде.
На видео запечатлено, как под мелодию песни Нила Даймонда Sweet Caroline окружённая бенгальскими огнями Карлссон открывает бутылку шампанского и выпивает прямо из бутылки, после чего делится с партнёрами по сборной.
«Я должна была пересечь финишную черту, и я сделала это. Я завершила свой первый «Тур» в качестве победителя. Это то, чем я очень горжусь. Пока не знаю, как буду праздновать, ещё посмотрим! Но мы точно сделаем что-нибудь весёлое. Я постараюсь позаботиться о том, чтобы не быть совершенно безразличной ко всему, что происходит в течение дня», — приводит слова шведской лыжницы Expressen.
«Я не уверен в продолжении вечеринки в городе. Тем не менее в автобусе празднование было в самом разгаре», — сказал директор по информации национальной команды Швеции Крис Линдбек.
Напомним, что сразу после финиша в сегодняшнем финальном забеге в гору Карлссон упала и долгое время лежала на снегу, возможно, потеряв сознание. Впоследствии врачи унесли лыжницу с трассы на носилках и она не появилась на награждении. Позднее появились сведения, что она пришла в себя и находится в сознании.
- 8 января 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:05
-
22:35
-
21:23
-
19:23
-
19:02
-
18:31
-
18:26
-
18:00
-
17:15
-
16:44
-
16:30
-
16:17
-
15:23
-
15:18
-
15:17
-
15:04
-
14:39
-
14:32
-
14:25
-
14:07
-
13:57
-
13:53
-
13:52
-
13:40
-
13:37
-
11:58
-
11:37
-
11:08
-
10:40
-
10:25
-
07:19
-
01:57
-
00:17