«Я хотела им врезать». Хейди Венг — о шумных болельщиках во время масс-старта

Норвежская лыжница Хейди Венг осталась недовольна поведением болельщиков во время сегодняшнего масс-старта свободным стилем в рамках «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Во время гонки группа болельщиков с большими колокольчиками и бензопилами поднялась на холм и с помощью указанных предметов начала производить очень громкие звуки.

«Они стояли с колокольчиками и бензопилами. Боже мой, я хотела им врезать. Обычно я думаю, что это весело, но только сегодня у меня сильно разболелась голова. Так что на самом деле мне пришлось немного напрячься там, и это не совсем то, что мне было нужно», — сказала Венг в интервью Nettavissen.

Напомним, в гонке Венг заняла второе место. Победительницей стала француженка Дельфин Клодель.