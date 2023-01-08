«Я хотела им врезать». Хейди Венг — о шумных болельщиках во время масс-старта
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Норвежская лыжница Хейди Венг осталась недовольна поведением болельщиков во время сегодняшнего масс-старта свободным стилем в рамках «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Во время гонки группа болельщиков с большими колокольчиками и бензопилами поднялась на холм и с помощью указанных предметов начала производить очень громкие звуки.
«Они стояли с колокольчиками и бензопилами. Боже мой, я хотела им врезать. Обычно я думаю, что это весело, но только сегодня у меня сильно разболелась голова. Так что на самом деле мне пришлось немного напрячься там, и это не совсем то, что мне было нужно», — сказала Венг в интервью Nettavissen.
Напомним, в гонке Венг заняла второе место. Победительницей стала француженка Дельфин Клодель.
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