Чемпион Швеции по ски-альпинизму погиб в результате схода лавины в Норвегии

Шведский лыжник Эрик Йоханссон погиб в результате схода лавины в коммуне Раум (Норвегия), сообщает Dagbladet.
Гибель 32-летнего спортсмена в минувшую пятницу подтвердила полиция.
В результате инцидента тяжело раненный Йоханссон был доставлен в больницу на скорой помощи, однако спасти его жизнь не удалось.
«С большой грустью мы получили известие о том, что наш друг и одноклубник Эрик погиб в результате схода лавины в Исфьорде, в Норвегии. Лыжные туры на горные вершины были важной частью жизни Эрика, он был известен своими высокими знаниями и способностями в этой области. Наши мысли обращены к его семье», — говорится в сообщении клуба Tranemo IF, членом которого был Эрик Йоханссон, в социальных сетях.
Сообщается, что вместе с Йоханссоном были ещё двое лыжников. Они получили травмы, однако их жизни ничто не угрожает.
В апреле 2022 года Эрик Йоханссон стал чемпионом Швеции по ски-альпинизму.
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