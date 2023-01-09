Чемпион Швеции по ски-альпинизму погиб в результате схода лавины в Норвегии

Шведский лыжник Эрик Йоханссон погиб в результате схода лавины в коммуне Раум (Норвегия), сообщает Dagbladet.

Гибель 32-летнего спортсмена в минувшую пятницу подтвердила полиция.

В результате инцидента тяжело раненный Йоханссон был доставлен в больницу на скорой помощи, однако спасти его жизнь не удалось.

«С большой грустью мы получили известие о том, что наш друг и одноклубник Эрик погиб в результате схода лавины в Исфьорде, в Норвегии. Лыжные туры на горные вершины были важной частью жизни Эрика, он был известен своими высокими знаниями и способностями в этой области. Наши мысли обращены к его семье», — говорится в сообщении клуба Tranemo IF, членом которого был Эрик Йоханссон, в социальных сетях.

Сообщается, что вместе с Йоханссоном были ещё двое лыжников. Они получили травмы, однако их жизни ничто не угрожает.

В апреле 2022 года Эрик Йоханссон стал чемпионом Швеции по ски-альпинизму.