Нортуг: я был раздражён. FIS уничтожает Карлссон

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, ныне эксперт Петтер Нортуг вновь раскритиковал организаторов «Тур де Ски», принявших решение провести церемонию награждения без победительницы многодневки Фриды Карлссон.

Напомним, Карлссон почувствовала себя плохо на финише сегодняшнего забега в гору и у неё случился обморок. Врачи унесли шведку на носилках. Тем не менее организаторы приняли решение провести церемонию награждения, на котором главное место подиума оставили пустым.



«Я был раздражён. Так не должно быть. Между Международной федерацией лыжного спорта (FIS) и шведской сборной должна быть коммуникация. Решение должно было быть найдено. Фрида может испытать это ещё раз (выиграть «Тур де Ски». — Прим. «Чемпионата»), но первая победа всегда особенная. FIS уничтожает Фриду, не позволив ей подняться на вершину пьедестала», — сказал Нортуг в интервью Expressen.