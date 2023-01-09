В FIS отреагировали на критику за церемонию награждения «Тур де Ски» без Фриды Карлссон

Член международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Дорис Каллен, являющаяся координатором Кубка мира по лыжным гонкам, прокомментировала критику за проведение церемонии награждения призёров «Тур де Ски» у женщин без победительницы Фриды Карлссон.

Напомним, Карлссон почувствовала себя плохо на финише сегодняшнего забега в гору и у неё случился обморок. Врачи унесли шведку на носилках. Тем не менее организаторы приняли решение провести церемонию награждения, на котором главное место подиума оставили пустым.

Это решение вызвало критику, в частности, двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга, который считает, что организаторы должны были подождать, пока шведка придёт в себя.

«Мы всегда стараемся, чтобы все были на месте, чтобы иметь возможность воздать им должное. Если бы мы подождали дольше, мы могли бы потерять и других спортсменов. Вот почему мы должны были сделать это таким образом», — сказала Каллен в интервью Expressen.

Также, координатор FIS отметила, что представители федерации общались как с самой лыжницей, так и со шведской сборной.

«Да, мы говорили с ними и с Фридой. Мы понимали, что она не выздоровеет вовремя. У нас впереди была и мужская гонка. К сожалению, так должно было быть», — добавила Каллен.