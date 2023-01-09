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Сааринен — об обмороке Карлссон: Фрида выжала из себя всё

Сааринен — об обмороке Карлссон: Фрида выжала из себя всё
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Четырёхкратная чемпионка мира бывшая финская лыжница Айно-Кайса Сааринен прокомментировала потерю сознания шведкой Фридой Карлссон после забега в гору на финише вчерашнего масс-старта свободным стилем в рамках «Тур де Ски».

Напомним, в результате обморока врачи унесли Карлссон на носилках. В итоге именно шведка стала победительницей многодневки у женщин.

«Фрида выжала из себя всё. Она боролась до предела и даже чуть больше. В этом нет ничего плохого, и ничего страшного не случилось. Если бы Фрида взяла темп помедленнее, я не думаю, что общий результат был бы другим. Она могла остаться на ногах или в сознании. Если теперь восстановление займёт на день больше, это не имеет большого значения», — сказала Сааринен в интервью Ilta-Sanomat.

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