Кубок мира по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

Вчера завершились соревнования в престижной лыжной многодневке «Тур де Ски» в рамках Кубка мира. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.
5-й этап. Ливиньо, Италия
21 января – спринт, свободный стиль
22 января – командный спринт, свободный стиль.
6-й этап. Ле Рус, Франция
27 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
28 января – спринт, классический стиль
29 января – 20 км, масс-старт, классический стиль.
7-й этап. Тоблах, Италия
3 февраля – спринт, свободный стиль
4 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
5 февраля – эстафета, 4x7,5 км.
Чемпионат мира — 2023. Планица, Словения. С 21 февраля по 5 марта.
8-й этап. Осло, Норвегия
11 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль
12 марта – 50 км, масс-старт, женщины, свободный стиль.
9-й этап. Драммен, Норвегия
14 марта – спринт, классический стиль
10-й этап. Фалун, Швеция
17 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
18 марта – спринт, свободный стиль
19 марта – смешанная эстафета 4х5 км (М/Ж/М/Ж).
11-й этап. Таллин, Эстония
21 марта – спринт, свободный стиль.
12-й этап. Лахти, Финляндия
24 марта – смешанный командный спринт, свободный стиль
25 марта – спринт, классический стиль
26 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль.
Напомним, российские лыжники пропускают весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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