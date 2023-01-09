Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвегия собрала в семь раз больше призовых в сезоне 2022/2023, чем идущая второй Италия

Норвегия собрала в семь раз больше призовых в сезоне 2022/2023, чем идущая второй Италия
Комментарии

Сборная Норвегии является безоговорочным лидером по сумме собранных призовых за участие в гонках Кубка мира среди всех остальных команд.

Как сообщает NRK, в текущем сезоне норвежские лыжники суммарно получили $ 683 488, что в семь раз превышает показатель идущей на втором месте по собранным призовым Италии ($ 94 522). Тройку лидеров замыкает сборная Швеции (около $ 81 429).

Лидером по количеству заработанных призовых у норвежцев, и во всём Кубке мира, является пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо — $ 201 154.

Напомним, на прошедшей многодневке «Тур де Ски» первые два места в общем зачёте у мужчин заняли норвежские лыжники (Йоханнес Клебо и Пол Голберг). У женщин Тириль Уднес Венг заняла третье место.

Клебо не всесилен. Его победная серия прервалась на адской горе Клебо не всесилен. Его победная серия прервалась на адской горе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023