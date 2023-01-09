Норвегия собрала в семь раз больше призовых в сезоне 2022/2023, чем идущая второй Италия

Сборная Норвегии является безоговорочным лидером по сумме собранных призовых за участие в гонках Кубка мира среди всех остальных команд.
Как сообщает NRK, в текущем сезоне норвежские лыжники суммарно получили $ 683 488, что в семь раз превышает показатель идущей на втором месте по собранным призовым Италии ($ 94 522). Тройку лидеров замыкает сборная Швеции (около $ 81 429).
Лидером по количеству заработанных призовых у норвежцев, и во всём Кубке мира, является пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо — $ 201 154.
Напомним, на прошедшей многодневке «Тур де Ски» первые два места в общем зачёте у мужчин заняли норвежские лыжники (Йоханнес Клебо и Пол Голберг). У женщин Тириль Уднес Венг заняла третье место.
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