«Люди теряют интерес». Европейские тренеры недовольны гегемонией Норвегии на Кубке мира

Ряд европейских тренеров выразил недовольство абсолютным доминированием сборной Норвегии на Кубке мира, вновь призвав разработать меры, которые позволили бы ограничить количество норвежцев, принимающих участие в соревнованиях.

Ранее прошла информация, что в сезоне-2022/2023 Норвегия собрала в семь раз больше призовых за участие в Кубке мира, чем идущая на втором месте по этому показателю Италия.

«Как я уже говорил несколько раз, надо поступать так, как на чемпионате мира, куда выезжают по четыре лучших от каждой страны, а также, возможно, чемпион мира и абсолютный победитель Кубка мира. Достаточно. Тогда у нас будет хорошая конкуренция.

Я рад за норвежцев, что у них лучшие лыжники в мире. Неважно, норвежцы это или русские. Нет никакого смысла в том, что у них на старте двенадцать лучших лыжников (немец намекает на домашнюю квоту для норвежцев — прим. «Чемпионата»). Люди теряют интерес, когда первые двенадцать из одной страны», — сказал в интервью NRK немецкий тренер Петер Шликенридер.

«Они слишком сильны, и их слишком много на старте. FIS должна подумать о квотах на Кубок мира», — согласен со своим коллегой тренер сборной Италии Маркус Крамер, ранее возглавлявший российскую сборную.

Напомним, на прошедшей многодневке «Тур де Ски» первые два места в общем зачёте у мужчин заняли норвежские лыжники (Йоханнес Клебо и Пол Голберг). У женщин Тириль Уднес Венг стала третьей.