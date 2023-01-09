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«Люди теряют интерес». Европейские тренеры недовольны гегемонией Норвегии на Кубке мира

«Люди теряют интерес». Европейские тренеры недовольны гегемонией Норвегии на Кубке мира
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Ряд европейских тренеров выразил недовольство абсолютным доминированием сборной Норвегии на Кубке мира, вновь призвав разработать меры, которые позволили бы ограничить количество норвежцев, принимающих участие в соревнованиях.

Ранее прошла информация, что в сезоне-2022/2023 Норвегия собрала в семь раз больше призовых за участие в Кубке мира, чем идущая на втором месте по этому показателю Италия.

«Как я уже говорил несколько раз, надо поступать так, как на чемпионате мира, куда выезжают по четыре лучших от каждой страны, а также, возможно, чемпион мира и абсолютный победитель Кубка мира. Достаточно. Тогда у нас будет хорошая конкуренция.

Я рад за норвежцев, что у них лучшие лыжники в мире. Неважно, норвежцы это или русские. Нет никакого смысла в том, что у них на старте двенадцать лучших лыжников (немец намекает на домашнюю квоту для норвежцев — прим. «Чемпионата»). Люди теряют интерес, когда первые двенадцать из одной страны», — сказал в интервью NRK немецкий тренер Петер Шликенридер.

«Они слишком сильны, и их слишком много на старте. FIS должна подумать о квотах на Кубок мира», — согласен со своим коллегой тренер сборной Италии Маркус Крамер, ранее возглавлявший российскую сборную.

Напомним, на прошедшей многодневке «Тур де Ски» первые два места в общем зачёте у мужчин заняли норвежские лыжники (Йоханнес Клебо и Пол Голберг). У женщин Тириль Уднес Венг стала третьей.

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